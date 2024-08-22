«Магазин сокровищ 2»: «Пятёрочка» предлагает собрать новую коллекцию легендарных монет

Фото: ТС "Пятёрочка"

Идя навстречу многочисленным пожеланиям продлить акцию «Магазине сокровищ», которая успешно прошла в прошлом году, торговая сеть «Пятёрочка» вновь выпускает уникальную коллекцию монет для юных кладоискателей. Моментальная акция «Магазин сокровищ 2» предлагает собрать юным гостям новую коллекцию полюбившихся монет и выиграть главный приз – «Пятёрочку» из золота. Итак, вперёд на раскопки!

Что могут найти кладоискатели

Юных искателей кладов ждут интересные сокровища: 10 «золотых», 8 «серебряных», 8 «медных» и 1 эксклюзивная — из сияющего «золота», всего в коллекции представлено 27 разных монет. Все они выполнены в уникальном дизайне и окутаны легендами.

Как можно использовать монеты:

Во-первых, использовать в качестве собственной валюты в игре.

Во-вторых, монеты исполняют функцию мены и расширения круга друзей: ими можно обмениваться, собирая недостающие и пополняя свою коллекцию.

В-третьих, из них можно сплести модные аксессуары, например, браслет или стильный брелок для рюкзака, тем самым подчеркнув свою индивидуальность.

В-четвёртых, включить фантазию и создать настоящий шедевр.

Мальчики и девочки, участвующие в акции, могут быть не просто кладоискателями, а стать юными археологами, историками, географами: после захода на сайт klad2.5ka.ru их ждут увлекательные приключения, благодаря которым им откроется много интересного про историю стран, их традиции, мифы и легенды.

Как собрать всю коллекцию и выиграть приз:

Чтобы принять участие в акции, достаточно совершить покупку в магазине торговой сети или сделать заказ с доставкой на дом. За каждые 600 рублей в чеке или за покупку определенного количества товаров-партнеров акции гость получит одну монету. Внутри каждой упаковки напечатан уникальный код, который необходимо зарегистрировать в мобильном приложении «Пятёрочка».

В результате покупатели смогут не только собрать виртуальную коллекцию монет, но также стать участниками еженедельного розыгрыша путешествия и подарочных сертификатов на покупку:

• товаров в магазинах торговой сети – 800 шт.

• бытовой техники и электроники – 10 шт.

• спортивного инвентаря – 30 шт.

• аксессуаров для путешествий – 20 шт.

Монеты доступны к покупке за 60 рублей на кассе в магазине. Кроме этого, покупатели могут приобрести альбом для коллекционирования с игрой внутри за 349 рублей.

По итогам акции будет разыгран главный приз – золотая монета. Такая наука, как «теория вероятности», гласит: чем больше уникальных кодов покупатель зарегистрирует, тем выше шанс стать победителем.

Для геймеров: побеждай в онлайн-игре

Также для особо увлеченных гостей в мобильном приложении «Пятёрочка» появилась игра «Магазин сокровищ 2». В ней предусмотрено 2 популярных механики и 60 уровней разной сложности. За выполнение заданий игроков будут ждать гарантированные подарки от торговой сети и партнеров. А при прохождении определенных уровней человек станет участником розыгрыша призов: от товаров для благоустройства дома и игровой приставки до турпутевки.

Все подробности об акции и условиях участия можно узнать на сайте klad2.5ka.ru.

Не откладывайте покупки и регистрацию уникальных кодов! Акция проходит во всех торговых точках с 20 августа по 30 сентября 2024 года.

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