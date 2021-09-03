Магазин мебели «Ангстрем» поможет подобрать раскладной диван для любой гостиной

Диван — обязательная составляющая любой гостиной. Как правило, он используется для отдыха, однако может выполнять и функции основного или запасного спального места. Поэтому, чтобы мебель служила долго и была максимально комфортной, к ее выбору следует подходить с особой тщательностью.

Специалисты магазина мебели «Ангстрем» объяснят, как выбрать диван для помещения с любой площадью.

Угловые диваны

Угловые модели прекрасно подходят для просторных гостиных, в которых есть достаточно места для размещения не только мягкой, но и другой мебели.

Обычно угловые диваны комплектуются раскладным механизмом, позволяющим быстро превратить его в просторную кровать: французской раскладушкой или «дельфином». Таким образом, данная модель может использоваться как временное или постоянное спальное место.

Однако специалисты напоминают, что некоторые угловые модели не раскладываются.

Прямые модели

Прямые модели диванов больше подходят для обустройства небольших гостиных и кабинетов. Такой вариант можно разместить как у стены, так и посреди комнаты. И это, пожалуй, является основным плюсом прямых диванов.

Существуют разные виды прямых диванов: книжка, «клик-кляк», тахта, аккордеон и многие другие. Выбирая раскладной прямой диван, обязательно заранее продумайте, где именно будет размещаться мебель. При этом нужно учитывать наличие сбоку или впереди места для того, чтобы разложить его для сна.

Кресла

Это прекрасная альтернатива для небольшого помещения. Если для размещения углового или прямого дивана не хватает места, всегда можно приобрести пару кресел и пуф. Комплект может включать разное количество предметов, как правило, покупатель сам «собирает» набор, приобретая отдельные предметы.

Кресла в таком комплекте могут быть обычными или раскладными. Второй вариант будет более объемным, считают специалисты, но зато при необходимости его можно будет превратить в полноценное спальное место.

Современные диваны могут быть дополнены ящиками для белья, замаскированными и совершенно незаметными для стороннего глаза. Выбирая такую модель, вы получаете в распоряжение не только диван, но еще и довольно вместительный шкаф, что особенно удобно для малогабаритных помещений.