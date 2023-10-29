МАГАТЭ: Уровень радиации на Курской АЭС после атаки дронов не превысил установленных норм

Уровень радиации после удара беспилотников по Курской атомной электростанции, о котором рассказала российская сторона, не превышает норму. Об этом заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«<...> МАГАТЭ известно о российских сообщениях о трех дронах <...>, один из которых взорвался, причинив незначительные повреждения фасаду здания, где хранится отработанное ядерное топливо», — отметили в международной организации.

При этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заметил, что инспекторы организации продолжат присутствовать на ядерных объектах Украины для мониторинга и информирования мира о развитии событий.

«Мы продолжим делать все, что в наших силах, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время военного конфликта», — подчеркнул международный чиновник.

О попытке трех украинских беспилотников атаковать Курскую АЭС ее пресс-служба рассказала 27 октября. Сама атака имела место вечером 26 октября. АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон находится на уровне «природных значений», пояснили тогда на станции.

Позднее Министерство иностранных дел РФ сообщило, что один из беспилотников, атаковавших АЭС, врезался в склад ядерных отходов и взорвался, из-за чего стены здания были повреждены. Два остальных дрона, согласно этим данным, упали на комплекс административных зданий.

Позднее в «Росэнергоатоме» уточнили, что здание хранилища отработанного топлива получило некритичные повреждения, отмечает РБК.