Маганов заявил о цели сделать АГНИ лидером рейтинга российских нефтяных вузов

Альметьевский государственный нефтяной институт входит в рейтинг 100-150 лучших российских вузов, цель — возглавить топ заведений, готовящих специалистов нефтяной отрасли. О том, что у учебного учреждения есть все возможности для этого, сказал на общественном совете по развитию юго-востока Татарстана генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов. Заседание прошло в Альметьевске.

По словам Маганова, этому в частности будет способствовать новый кампус. В здании будут располагаться учебные и лабораторные корпуса на 1700 обучающихся, общественный центр для работы 428 сотрудников, комфортное общежитие на 712 мест.

Фото: © Ильгиз Гильманов

«Мы уверены, что специальности, которые получают в вузе студенты, будут востребованы всегда. И поток желающих учиться в АГНИ будет нарастать, когда будут построены квартиры», — считает руководитель нефтяной компании.

В составе кампуса АГНИ запланирован жилой квартал на 1100 квартир и три детских сада на 176 мест.