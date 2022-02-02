Маганов назначил своими советниками генерала, воевавшего в Сирии, и экс-главу Татэнерго

Два новых советника появились у генерального директора «Татнефти» Наиля Маганова, говорится в корпоративной газете компании.

Советником главы «Татнефти» назначен Равиль Мугинов. С 1984 по 2022 годы он проходил службу в Вооруженных силах РФ. До 2008 года был на командных должностях летного состава в истребительной авиации ВКС России; с 2008 года — руководитель учебной дисциплины «Национальная безопасность» в Военной академии Генерального штаба ВС РФ. Мугинов – участник боевых действий в Сирийской Арабской Республике. В 2019 году он возглавлял Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии.

Также советником гендиректора компании «Татнефть» по энергетике назначен Расим Хазиахметов. По данным «Татэнерго», Хазиахметов в 1997-1999 годах возглавлял компанию.

Хазиахметов работал начальником департамента РАО «ЕЭС России», генеральным директором ОАО «УК Волжский гидроэнергетический каскад». Также в его трудовой биографии есть опыт работы управляющим директором, директором по технической политике, заместителем главного инженера ОАО «РусГидро». С 2016 по 2021 год трудился советником генерального директора АО «Техническая инспекция ЕЭС».