Маганов: «Мы видим определенные трудности, но не видим больших угроз для развития»

Генеральный директор компании «Татнефть» Наиль Маганов прокомментировал работу предприятия в условиях антироссийских санкций.

«Мы видим определенные трудности, но не видим больших угроз для развития и благополучия компании. Считаем, что сохраним устойчивость и финансовую, и производственную», – сказал Маганов на форуме адаптации молодых работников Группы «Татнефть» «Шаг в будущее».

Генеральный директор подчеркнул, что прорабатываются разные сценарии в зависимости от ситуации, но в целом прогнозы оптимистичные.

«Та экономика, которая есть в компании, позволит нам выплачивать заработную плату, выполнять все соцобязательства и реализовывать все наши инвестиционные программы. Надо спокойно продолжать работать», — цитирует гендиректора газета «Нефтяные вести».