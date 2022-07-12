Маганов о «Татнефти»: «Долгосрочные цели компании не претерпели изменений»

Генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов сегодня на Нефтяном саммите Татарстана назвал индикаторы развития компания в условиях западных санкций.

«После февраля долгосрочные цели компании не претерпели изменений. Они отвечали на все запросы. В качестве индикатора мы поставили рост стоимости компании. Это и есть интегрированная оценка всех процессов, [происходящих] в компании», — подчеркнул Маганов.

Он добавил, что компания продолжает развивать ESG-направление (ESG — экология, социальная политика и корпоративное управление), а также углублять нефтепереработку. «Сегодня мы все инвестиции направили на углубление нефтепереработки. Несмотря на то, что она у нас самая совершенная», — отметил он.

Генеральный директор «Татнефти» пояснил, что второй индикатор развития компании — нефтехимия. «Одновременно мы развиваем направление биотехнологий: новые возможности и технологии демонстрируют новые потребительские качества», — подчеркнул Маганов.

В Альметьевске в лагере «Юность» проходит ежегодный традиционный Нефтяной саммит Республики Татарстан. Темой форума в этом году стало устойчивое развитие нефтегазовой отрасли в контексте диверсификации и технологического лидерства. Нефтяной саммит проходит в рамках III Международного нефтегазового молодежного форума.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России.