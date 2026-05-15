Маганов: Биоэкономика становится ключевым элементом устойчивого развития общества

Биоэкономика становится ключевым элементом устойчивого развития общества в целом и «Татнефти» в частности. Об этом заявил генеральный директор компании Наиль Маганов на сессии «Биоэкономика – драйвер развития регионов», проходящей в рамках «КазаньФорума».

«Биоэкономика – это важный инструмент модернизации, который опирается на природные ресурсы, но при этом использует самые современные технологии», – подчеркнул Маганов.

По его словам, включив биоэкономику в стратегию развития компании, получилось создать инструмент комплексного развития «Татнефти», поддерживающего тяжелые отрасли: нефтедобычу, нефтепереработку и нефтехимию.

Гендиректор «Татнефти» подчеркнул, что развитие биоэкономики вошло в число ключевых национальных проектов России и охватывает все направления деятельности. Причем, это отражено и в новой стратегии развития Татарстана, где биоэкономика является главным направлением диверсификации и повышения эффективности традиционных отраслей промышленности.

«Мы начали этот путь раньше принятия национальной стратегии. Несмотря на то, что наша компания крупная, но не самая большая среди нефтяных компаний, нам приходится бежать чуть быстрее остальных, чтобы выживать в бизнесе. Наш опыт органично вписался в общую стратегию развития Татарстана и участие в проектах страны», – добавил Маганов.

На практике компания сейчас реализует проекты, в том числе расширяющие горизонты разработки месторождений нефти. Так, микроорганизмы используются для поиска, добычи и переработки сырья.

Кроме того, биотех позволил получать новые материалы, что повышает конкурентоспособность и устойчивость предприятия как экспортно ориентированной отрасли, так и базовым отраслям российского экспорта.