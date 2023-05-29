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Политика 29 мая 2023 23:59

Мадуро заявил о желании Венесуэлы стать частью БРИКС

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о желании его страны присоединиться к организации БРИКС, объединяющей Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Об этом сообщает ТАСС.

«Если нас спросят, хочет ли Венесуэла когда-нибудь стать частью БРИКС, — да, мы хотим стать скромной частью БРИКС и идти в ногу с меняющимся геополитическим устройством», — сказал политик на совместной пресс-конференции с Президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

При этом Мадуро высказал мнение, что БРИКС может помочь в становлении единства стран Южной Америки. «Уже более 30 стран направили свои просьбы [о присоединении к БРИКС]», — добавил он.

Лула да Силва в свою очередь заметил, что он лично поддержал бы заявку на присоединение Венесуэлы к БРИКС.

#Венесуэла #брикс #николас мадуро
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