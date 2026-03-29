Политика 29 марта 2026 10:17

Мадуро впервые за долгое время обратился к сторонникам и поблагодарил за поддержку

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся под стражей в США, впервые за длительное время обратился к сторонникам через социальные сети. В опубликованном от его имени и имени его супруги Силии Флорес сообщении говорится, что он получает письма и обращения и благодарит за поддержку, передает РИА Новости.

В тексте обращения отмечается, что каждое слово поддержки и солидарности придает ему духовные силы. Также подчеркивается, что он сохраняет спокойствие, внутреннюю устойчивость и находится в состоянии молитвы.

В своем послании Мадуро призвал к укреплению мира, национального единства и диалога, указав на необходимость движения страны по пути примирения и взаимного уважения.

Он также выразил признательность гражданам Венесуэлы и людям по всему миру за поддержку, отметив, что она придает ему моральную силу и помогает сохранять стойкость.

