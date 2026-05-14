Мадонна и Шакира выступят в перерыве финала футбольного ЧМ
Летом в США, Мексике и Канаде пройдет футбольный чемпионат мира. Основным событием турнира станет финал, который пройдет на стадионе «Метлайф Стэдиум».
Главными хедлайнерами вечера будут певицы Мадонна, Шакира и группа BTS. Организатором шоу станет солист группы Coldplay Крис Мартин.
В опубликованной презентации, Мартин представил участников вместе с персонажами детского телешоу «Улица Сезам» – Элмо, Коржиком и лягушонком Кермитом, также в видео появляются персонажи «Маппет-шоу» Мисс Пигги и Животное.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля.