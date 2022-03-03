Мадина Тимерзянова: Делается всё для смягчения ударов санкционной и информационной войны

Сегодня в мире ведется беспрецедентная информационная и санкционная война против России. В это непростое время всем жителям страны необходимо держаться вместе. Этим мнением с «Татар-информом» поделилась директор Национальной библиотеки Татарстана Мадина Тимерзянова.

«Сегодня мы видим беспрецедентную информационную и санкционную войну против России. Когда был Майдан и события после Майдана, там, где уничтожали людей, в том числе и русских, и украинцев, не согласных с бандеровцами... почему тогда не было развернутой войны против Украины? Почему тогда это было допустимо, и никто не считал жертв ни в 2014 году, ни в последующие восемь лет?» — задалась вопросом собеседница агентства.

По словам руководителя библиотеки, в нынешних условиях всем необходимо консолидироваться, быть вместе.

«Очень важно, чтобы мы проявляли терпимость, чтобы в наших семьях было взаимопонимание, чтобы это транслировалось на наших друзей, на наши рабочие коллективы. Нам важно держаться „в кулаке“, это наша страна, наша жизнь и наш правильный выбор», — заявила Мадина Тимерзянова.

По мнению собеседницы агентства, сейчас в России и Татарстане делается всё, чтобы смягчить удары, которые наносит санкционная и информационная война. «Я думаю, эти мероприятия будут продолжены и дальше, но огромное значение имеет наша лояльность и доверие к власти», — убеждена директор Национальной библиотеки Татарстана.

Мадина Тимерзянова добавила, что библиотека работает в прежнем режиме и пригласила всех желающих посетить это учреждение.

«Я верю, что все будет хорошо! — убеждена руководитель. — Здесь в библиотеке хорошо знают и хранят прошлое, которое служит фундаментом нашего настоящего и будущего. Это то место творческих коммуникаций, куда можно приходить, вести диалог о смыслах самых разных людей, о добре и зле, духовных ценностях. Я приглашаю в библиотеку всех, кто хочет обрести в это сложное скорбное время опору для себя и своих близких. Нам как никогда нужна солидарность».