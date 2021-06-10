Новые совместные культурные проекты обсудил известный пианист Денис Мацуев на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым. Речь, в том числе шла о проведении в Уфе детского творческого фестиваля. Об этом сообщает ИА «Башинформ».
Мацуев сообщил, что на встрече принято решение, что в Уфу приедут профессоры Московской консерватории. «Мы проведем мастер-классы, будет такой мини-фестиваль, по итогам которого в нашу „семью“ будет пополнение питомцев из Уфы. Я не сомневаюсь, потому что уровень здесь замечательный. Сегодня я обязательно послушаю своих юных коллег», — сообщил Мацуев, общаясь с журналистами после концерта, прошедшего в рамках Федеральной благотворительной акции «Время высокой музыки».
Приглашение на концерт получили медицинские работники, педагоги и учащиеся музыкальных учреждений, вузов Башкирии, работники бюджетной сферы.
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Мацуев обсудил в Хабировым проведение детского фестиваля в Уфе
Новые совместные культурные проекты обсудил известный пианист Денис Мацуев на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым. Речь, в том числе шла о проведении в Уфе детского творческого фестиваля. Об этом сообщает ИА «Башинформ».
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