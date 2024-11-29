Мацуев на фестивале «Денис Мацуев у друзей»: «Здесь держат высокую планку»

«Наша дружба с Денисом Леонидовичем переросла в тандем, который дает потрясающие результат»

Стоит имени Дениса Мацуева оказаться на казанской афише — аншлаг концерту обеспечен. И этот год не стал исключением. Знаменитого пианиста знают во всей России даже те, кто далек от академической музыки; в татарстанской культурной среде его имя неразрывно связано с художественным руководителем и главным дирижером ГАСО РТ Александром Сладковским.

«Наша дружба с Денисом Леонидовичем переросла в тандем, который дает потрясающие результаты, очень важные для развития симфонизма в республике», — не раз отмечал сам Сладковский.

Когда две сильные творческие личности так тесно взаимодействует, это не может не породить совместные проекты. Так родился «Денис Мацуев у друзей» — фестиваль, где музыканты на протяжении нескольких дней вместе с Госоркестром РТ музицируют, импровизируют и приобщают татарстанскую общественность к наследию отечественной и мировой музыкальной мысли.

Правда, оба концерта фестиваля пришлось проводить без самого Сладковского: маэстро попал в больницу. «Операция несложная, но неотвратима и требует времени для восстановления», — заверили в пресс-службе оркестра.

В этот вечер дирижерский пульт занял Алексей Рубин — главный дирижер Государственного симфонического оркестра Челябинской области.

В Казани знают: «Денис Мацуев у друзей» — событие большое, для многих долгожданное. Аншлаг не только в зале, но и на балконах для приглашенных гостей. В тот вечер среди почетных персон были замечены заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева и мэр города Ильсур Метшин.

«Каждый новый концерт в репертуаре — начало долгоиграющего романа»

Открыли концерт Вторым фортепианным концертом Сергея Прокофьева. И он (Концерт) тоже в некоторой степени о дружбе, но куда более трагичной.

Сергей Прокофьев посвятил сочинение близкому другу — Максимилиану Шмидтгофу. В тот год Прокофьев, едва встав с постели, обнаружил письмо от Шмидтгофа: «Сообщаю тебе последнюю новость — я застрелился. Не огорчайся этим особенно, а отнесись к этому равнодушно. Право, большего это не заслуживает. Прощай. Макс».

Нужно ли говорить, что Прокофьев, не знавший до того момента настоящего горя, был потрясен. Потрясение сказалось на творчестве композитора: Второй фортепианный концерт стал отправной точкой его обновленного, полного лиризма музыкального языка.

Некоторая сдержанность чувствовалась в исполнении Дениса Мацуева. И связана она отнюдь не с заменой дирижера. Маэстро был особенно сосредоточен, «ограничивал» себя в средствах выразительности в первой части, осторожно подбираясь к сложнейшей фортепианной каденции.

Он будто аккумулировал силы, чтобы раскрыться в полной мере в одном из самых виртуозных сольных фрагментов; набрал в нем обороты и уже лихо входил в «виражи» второй и третьей частей навстречу коде.

«Каждый новый концерт в репертуаре — начало долгоиграющего романа. Потому что без любви к музыке ее невозможно выносить на сцену. Но этот концерт — один из королей фортепианного репертуара, для исполнения которого солист и оркестр должны быть полностью равноправными участниками. С этим коллективом (Госоркестром РТ, — прим. ред.) все получилось», — говорил девять лет назад Мацуев. И кажется, с тех пор его мнение не изменилось.

Завершили концерт симфонической поэмой «Так говорил Заратустра» Рихарда Штрауса. Как только зазвучали знаменитые фанфары, открывающих сочинение, большинство слушателей тут же направили камеры смартфонов в сторону сцены.

Кому-то музыка знакома по заставке к телепередаче «Что? Где? Когда?», другие помнят мотив по фильму «Космическая одиссея». Поколение моложе узнало сочинение по мультсериалу «Футурама». В любом случае, музыка на слуху, а такое публика воспринимает с большим энтузиазмом. В этот вечер без оваций музыканты не остались.

«Одна из сверхзадач — помогать нашим юным коллегам»

За время существования проект оброс параллельной программой. Традиционно в дни фестиваля прошли прослушивания юных и талантливых музыкантов. Среди участников определили стипендиатов Фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой, президент которого — Денис Мацуев.

В этом году стипендии получили Рустам Хусаенов (народный вокал), Эмилия Ногманова (скрипка), Айдар Сафин (кларнет), Софья Иванова (фортепиано) и Умар Бикбаев (баян).

«Одна из сверхзадач — помогать нашим юным коллегам. Сегодня мы вновь вручили стипендии фонда “Новые имена” в Казани. Могу с уверенностью сказать, что здесь держат высокую планку», — поделился Мацуев.

Ежегодно благодаря тесному сотрудничеству ГАСО РТ и Александра Сладковского с Благотворительным фондом юные музыканты могут участвовать в мероприятиях, организуемых фондом.

Образовательная часть программы фестиваля «Денис Мацуев у друзей» включает «Школу культурной журналистики». В этот раз она прошла в стенах Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова.

Свой журналистский опыт передавали главный редактор журнала «Музыкальная жизнь» Евгения Кривицкая; обозреватель «Радио России» Ольга Русанова; культурный обозреватель и корреспондент ВГТРК Дарья Ганиева и генеральный директор концертного агентства «Интермеццо» Алексей Пилюгин.

Они рассказали как подготовиться к выступлению перед публикой, провести интервью со звездой, создать телерепортаж о культурном событии и организовать успешный концерт.

В завершении дня состоялся паблик-ток с Денисом Мацуевым.

Фото: пресс-служба ГАСО РТ