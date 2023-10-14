М12, М7 и сверхскоростные магистрали Казани: топ-6 строящихся дорог в Татарстане

Самый масштабный проект, который реализуется в Татарстане, – строительство участка скоростной трассы М12 «Восток»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Магистраль М12 совершенно уникальна»

Министр транспорта и дорожного хозяйства Фарит Ханифов в начале года отмечал, что на строительство дорог в республике будет направлено 250 млрд рублей – в таком объеме деньги не выделялись никогда. «В этом году дорожные работы будут более интенсивными, чем в прошлом. В 2022 году были выполнены работы на 209 млрд рублей. В этом году стоит задача-минимум – не снизить этот показатель, а максимум – подойти к освоению 250 млрд рублей», – сказал он.

Самый масштабный проект, который реализуется в Татарстане, – строительство участка скоростной трассы М12 «Восток». В республике дорога пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Открыть движение на всех 142 километрах автомагистрали, в том числе по новому мосту через Волгу, планируется уже в декабре. Автодорога сократит время пути из Москвы до Казани в два раза – до 6,5 часа.

«Магистраль М12 является совершенно уникальной – от поручения Президента [Владимира Путина] до полноценного запуска трассы от Москвы через Арзамас до Казани, куда продлим дорогу в декабре 2023 года, пройдет меньше трех лет. Даже в мировой практике очень мало примеров, когда от идеи до сдачи дороги первого класса строились за такое короткое время», – говорил ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин.

На всем протяжении М12 создаются многофункциональные зоны с дорожным сервисом и комплексным обслуживанием автомобилистов.

Скоростной маршрут пойдет и по новому направлению – в обход Нижнекамска и Набережных Челнов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов выведет транзитный транспорт из этих городов

Продолжением трассы М12 «Восток» станет скоростной маршрут Казань – Екатеринбург. Его протяженность в Татарстане составит более 300 км. Для создания такого транспортного коридора в республике реконструируется 96 км трассы М7 («Волга»). Это позволит вдвое повысить пропускную способность дороги.

Скоростной маршрут пойдет и по новому направлению – в обход Нижнекамска и Набережных Челнов. Протяженность участка – 81 км. Это будет четырехполосная дорога, в ее состав войдут пять транспортных развязок, 10 мостов, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях.

Основной объект обхода – мост через Каму длиной 1,3 км. Мостостроители уже выполнили первый этап надвижки металлоконструкции пролетного строения. Предполагается, что по мосту смогут проезжать около 25 тыс. автомобилей в сутки.

Строительство идет с опережением графика, ввести дорогу в эксплуатацию планируется до конца 2024 года. При этом ожидается, что в конце этого года на 70% обхода уже будет заасфальтировано.

Дорогу очень ждали и жители, и бизнес Челнов и Нижнекамска – она позволит вывести транзитный транспорт из городов и разгрузить дорожную сеть агломераций. Сократится время в пути из Нижнекамска в Казань. К слову, сейчас Нижнекамск не имеет выхода на трассу М7, и чтобы выехать на нее в сторону Казани, водителям приходится ехать в объезд через Набережные Челны, делая крюк около 100 км.

Протяженность автодороги Алексеевское — Альметьевск составит 145 км Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Время в пути из Алексеевского в Альметьевск сократится на час

Еще один грандиозный для Татарстана проект – строительство платной автодороги Алексеевское – Альметьевск, которая войдет в транспортный коридор «Европа – Западный Китай». Кроме того, она свяжет трассы М7 и М5 «Урал» в республике.

Сейчас работы ведутся на всех трех этапах, а достроить трассу и ввести в эксплуатацию планируется в следующем году.

Протяженность автодороги Алексеевское — Альметьевск составит 145 км. По прогнозу, интенсивность движения к 2048 году достигнет около 16 тыс. автомобилей в сутки. Ориентировочное время в пути при максимальной скорости 120 км/ч составит чуть больше часа. Сейчас поездка занимает около двух часов.

Встречные транспортные потоки на четырехполосной дороге будут разделены барьером. Трасса будет полностью освещена. На ней построят 42 искусственных сооружения, из них 33 путепровода и девять мостов (через реки Тиганка, Шенталка, Малый Черемшан, Чебоксарка, Секинесь, Сульча, Большая Каменка, Шешма, мостовое сооружение через реку Багряжка). Кроме того, появятся две крупные развязки клеверного типа.

На всем протяжении автодороги будет смонтирована интеллектуальная транспортная система. Проезд сделают безбарьерным по технологии «свободный поток», то есть въезд машины будет фиксироваться автоматически – система считает номер и установит тариф.

Второй год идет реконструкция Горьковского шоссе – единственного въезда в Казань с западного направления Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Получим самую скоростную в Казани вылетную магистраль»

Масштабные инфраструктурные проекты реализуются и в столице Татарстана. Так, второй год идет реконструкция Горьковского шоссе – единственного въезда в Казань с западного направления. После расширения дороги ее пропускная способность увеличится до 11 тыс. машин в час.

Дорогу расширят до шести полос движения – по три полосы в каждую сторону. Кроме того, на шоссе появятся пять надземных пешеходных переходов на улицах Музыкальная, Кулахметова, Восстания, возле школы №137 и ТЦ «Факел», три подземных пешеходных перехода – около СК «Олимпиец», на улице Залесная и в районе улицы Алеутская.

Будут построены эстакада на пересечении Горьковского шоссе и улицы Восстания, тоннельный путепровод на Восстания – Болотникова, три подземные разворотные петли на пересечении улиц Фрунзе – Болотникова, рядом с СК «Олимпиец» и на улице Залесная в районе улицы Алеутская, а также три одноуровневые разворотные петли.

Более того, на всем протяжении магистрали проложат широкий тротуар и 1,5-метровую велодорожку с освещением. Полностью завершить все работы планируется в октябре следующего года.

«Эта магистраль будет одной из самых протяженных в Казани – 11,3 км, без светофорного движения. Это важнейший инфраструктурный объект. Наряду с Вознесенским трактом Горьковское шоссе увеличит пропускную способность в городе. Сегодня здесь заторы, но получим самую скоростную в Казани вылетную магистраль», – заявлял ранее мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Вознесенский тракт станет дублером перегруженного Мамадышского тракта и пятой вылетной магистралью Казани Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По Вознесенскому тракту из центра Казани до М7 можно будет доехать за 20 минут

Что касается Вознесенского тракта, то на этой неделе ввели в эксплуатацию первый этап – от улицы Гвардейской до проспекта Победы. Протяженность участка составляет 3,8 км.

Дорога шестиполосная, здесь построили три подземных пешеходных перехода и путепровод через железную дорогу. Чтобы сделать движение скоростным, возвели два тоннеля на пересечении Вознесенского тракта с улицей Гвардейской и с проспектом Победы. Вдоль магистрали обустроили велодорожки и тротуары.

Кроме того, создали новые остановочные павильоны и высадили вдоль трассы зелень. С городской дорожной сетью новую автодорогу связали дополнительные съезды и местные проезды.

Второй этап – строительство магистрали от проспекта Победы до трассы М7.

Вознесенский тракт станет дублером Мамадышского тракта, который сейчас перегружен. Он будет пятой вылетной магистралью Казани. Общая протяженность составит 12 километров. Здесь так же не будет ни одного светофора. В результате от центра города до трассы М7 в восточном направлении можно будет доехать за 15-20 минут.

Избавить от пробок обещают жителей Лаишевского района – провести реконструкцию участка автодороги Казань – Оренбург и построить обход поселка Сокуры Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На строительство обхода Сокуров выделят 19 млрд рублей

Избавить от пробок обещают и жителей Лаишевского района. Для этого планируется провести реконструкцию участка автодороги Казань — Оренбург и построить обход поселка Сокуры. Уже известно, что строительством займется «Алексеевскдорстрой». На днях разыграли тендер – на строительство подрядчику выделят более 19 млрд рублей.

Значится проект как реконструкция дороги Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан на участке 20+238 — 43+500 км. Протяженность отрезка трассы составит 24,24 км, а длина новой дороги – более 6 км. Она пройдет в обход населенных пунктов.

Существующая дорога не справляется с транспортной нагрузкой — интенсивность движения в пиковые часы здесь превышает 24 тыс. автомобилей. В планах федеральных дорожников – расширить этот участок до четырех полос движения, построить шесть транспортных развязок в разных уровнях, включая шесть путепроводов в их составе, два моста через реки Мёша и Каипка и шесть надземных пешеходных переходов.

Построить дорогу планируется в 2025-2027 годах.

Фарит Ханифов: «Ваша работа имеет огромное значение для развития нашей страны и повышения качества жизни граждан» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Вы – настоящие герои наших дорог, чья работа невидима в повседневной жизни»

Глава Миндортранса Татарстана Фарит Ханифов считает, что труд дорожника требует высокой квалификации, терпения и преданности делу. Люди этой профессии сталкиваются с трудностями и испытаниями каждый день, но, несмотря на это, продолжают работать на благо России, рассказал он «Татар-информу».

«День работников дорожного хозяйства является заслуженным признанием их труда и вклада в развитие нашей страны. Их профессионализм и усердие заслуживают нашего глубочайшего уважения и признания», – убежден Ханифов.

Поздравляя представителей дорожной сферы с предстоящим праздником, он пожелал им, чтобы их труд всегда был оценен и признан, а результаты работы – видны и ощутимы для всех.

«Вы – настоящие герои наших дорог, чья работа невидима в повседневной жизни, но необходима для безопасности и комфорта всех граждан. Ваша ответственность заключается не только в строительстве и ремонте дорог, но и в поддержании их в хорошем состоянии, обеспечении безопасности движения и улучшении инфраструктуры. Ваша работа имеет огромное значение для развития нашей страны и повышения качества жизни граждан», – добавил министр транспорта и дорожного хозяйства.

По его словам, благодаря работникам этой сферы дороги становятся безопаснее и комфортнее, а передвижение – более эффективным.