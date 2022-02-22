«Трасса М12 даст импульс бизнесу и окажет мультипликативный эффект на Лаишевский район»

О создании авиационного кластера в Лаишевском районе, строительстве столбищенского водозабора и открытии гостиницы Kravt Kazan Airport 4* на итоговой отчетной сессии рассказал глава муниципалитета Ильдус Зарипов. Основные тезисы — в материале ИА «Татар-информ».

Ильдус Зарипов отметил, что в 2021 году Лаишевский район занял первое место в общем рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований Республики Татарстан

Фото: пресс-служба Лаишевского района

За год Лаишевский район произвел товаров и услуг на 56,7 млрд рублей

В своем докладе Ильдус Зарипов отметил, что в 2021 году Лаишевский район занял первое место в общем рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований Республики Татарстан. Объем валового территориального продукта за 2021 год, согласно имеющейся оценке, составил 40,7 млрд рублей.

«За отчетный период крупными и средними предприятиями Лаишевского района произведено товаров, выполнено работ и услуг на сумму более 56,7 млрд рублей, что составляет 120% к уровню предыдущего года», — сообщил глава.

Основной вклад в экономику района вносят предприятия промышленности, на долю которой приходится почти 70%. Крупнейшим товаропроизводителем района является АО «Казанский жировой комбинат».

«Наличие таких предприятий, как Международный аэропорт „Казань“, ГК „Тулпар“, ООО „Авиасервис“ и „ЮВТ-Аэро“, позволяет говорить о наличии у нас на территории района авиационного кластера», — добавил руководитель муниципалитета.

Ильдус Зарипов: «Наличие таких предприятий, как Международный аэропорт „Казань“, ГК „Тулпар“, ООО „Авиасервис“ и „ЮВТ-Аэро“, позволяет говорить о наличии у нас на территории района авиационного кластера» Фото: © ИА «Татар-информ»

По словам спикера, крупнейшим предприятием данной сферы является Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая, который стал обладателем VIII Национальной премии «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший аэропорт 2021 года в категории от 2 до 4 млн пассажиров в год».

Следующей системообразующей отраслью Лаишевского района является IT-сфера, которая представлена группой компаний «АйСиЭл». В Лаишевском районе расположена самая крупная промышленная площадка.

«Группа компаний „АйСиЭл“ приняла участие в национальных проектах „Здравоохранение“ и „Образование“, став крупнейшим российским производителем компьютерного оборудования для этого сегмента», — доложил Ильдус Зарипов.

Объем инвестиций в основной капитал по Лаишевскому району в 2021 году по оценке составил 15,6 млрд рублей, что на 4% больше, чем в 2020 году.

«Сегодня на территории района успешно реализуются крупные инвестиционные проекты. АО „КМИЗ Луч“ в селе Кирби в этом году построило три новых производственных корпуса общей площадью 4,5 тыс. кв. метров, сумма инвестиций составила 100 млн рублей, численность сотрудников увеличилась до 100 человек. Компания „ФармМедПолис“ — отраслевой проект по созданию медицинских изделий и техники второй год работает на территории выставочного центра „Казань Экспо“. На сегодняшний день уже действуют десять профильных резидентов и реализованы инвестиционные проекты общей стоимостью 2 млрд рублей, созданы более 100 высококвалифицированных рабочих мест», — сообщил Зарипов.

«АО „КМИЗ Луч“ в селе Кирби в этом году построило три новых производственных корпуса общей площадью 4,5 тыс. кв. метров, сумма инвестиций составила 100 млн рублей» Фото: laishevo.tatarstan.ru

В августе 2021 года с участием Президента нашей республики состоялось открытие второго в Лаишевском районе завода Международного концерна «Дорхан» по производству модульных зданий, ангарных ворот и строительных сэндвич-панелей. Площадь производственного корпуса составляет 16 тыс. квадратных метров, объем инвестиций — 1,5 млрд рублей. Создано 300 рабочих мест.

Уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,23% от численности рабочей силы. На сегодняшний день на одного зарегистрированного безработного приходится девять вакансий.

Гостиница Kravt Kazan Airport 4* примет первых гостей в марте

Еще один значимый инвестиционный проект Лаишевского района Татарстана — многофункциональный гостиничный комплекс «Кравт Казань Аэропорт» начнет принимать гостей в начале марта текущего года.

Площадь гостиницы, расположенной вблизи Международного аэропорта «Казань» и МВЦ «Казань Экспо», составляет 20 тыс. квадратных метров. Расстояние от отеля до центра Казани составляет 26 километров, до железнодорожного вокзала — 27 километров.

Объем номерного фонда составляет 241 номер различных категорий, включая апартаменты и президентский люкс. Категория гостиницы — 4 звезды.

Многофункциональный гостиничный комплекс «Кравт Казань Аэропорт» начнет принимать гостей в начале марта текущего года Фото: tatarstan.ru

«Инвестором выступает ООО „ТатКравтИнвест“. Сумма инвестиций — около 2,5 млрд рублей. Создано 120 рабочих мест. На сегодняшний день произведен технический ввод в эксплуатацию», — сообщил глава района Ильдус Зарипов.

Объем инвестиций на площадке «Иннополис-Лаишево» составил 15,9 млрд рублей

По состоянию на 1 января 2022 года на площадке ОЭЗ «Иннополис-Лаишево» объем вложенных инвестиций составил 15,9 млрд рублей. Сегодня здесь успешно реализуют свои проекты девять резидентов особой экономической зоны, в том числе группа компаний «АйСиЭл» и ООО «КОМЗ — Измерения». Приступило к строительству производственных цехов и ООО «Трендпласт-М».

«Важное значение в экономике района имеет создание и развитие промышленных парков и, конечно же, особой экономической зоны технико-внедренческого типа „Иннополис“, — заметил глава муниципалитета Ильдус Зарипов. — Открытие новых производств и создание рабочих мест для нашего района имеет очень важное значение, потому что население активно растет и людям нужна работа».

Одним из направлений работы для решения вопроса занятости и развития экономики является создание промышленных парков. В Лаишевском районе в пяти сельских поселениях и районном центре созданы семь промышленных парков, где работают 39 резидентов.

«Оборот за 2021 год по оценке составил более 3 млрд рублей. Количество созданных рабочих мест составляет 400 человек», — сообщил глава района.

По словам Зарипова, серьезным шагом по поддержке резидентов промпарков стало принятие в прошлом году комплекса мер, которые были разработаны Министерством экономики РТ и согласованы Президентом РТ Рустамом Миннихановым в целях повышения эффективности инфраструктурных площадок.

Ильдус Зарипов: «В нашем районе аккредитацию получили четыре промпарка на общую сумму 7 млн 350 тыс. рублей» Фото: пресс-служба Лаишевского района

Согласно концепции резиденты промпарков, получившие аккредитацию с Минэкономики РТ, могут рассчитывать на пакетный комплекс мер поддержки, включающий субсидирование процентной ставки по кредитам, предоставление займа «Стройка» на развитие инфраструктуры промышленного парка до 30 млн рублей под 5% на срок до пяти лет, льготных микрозаймов, субсидирование части затрат на электроэнергию.

«В нашем районе аккредитацию получили четыре промпарка на общую сумму 7 млн 350 тыс. рублей. Задача на текущий год — совместно с управляющими компаниями принять все меры по обеспечению загруженности промпарков не менее 70%», — сформулировал задачу Ильдус Зарипов.

Доля малого и среднего предпринимательства в экономике района составляет около 30%

В Лаишевском районе мерами финансовой государственной поддержки на общую сумму 132 млн рублей воспользовались 26 субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Развитие и поддержка малого бизнеса является важнейшей задачей органов власти. Всего на территории района осуществляют деятельность 2057 субъектов малого и среднего предпринимательства. Доля малого и среднего предпринимательства в экономике района составляет около 30%», — отметил Зарипов.

Помимо этого, 262 предпринимателя района, осуществляющие деятельность в отраслях, признанных наиболее пострадавшими от Covid-19, по федеральной программе воспользовались возможностью получить безвозмездные выплаты на себя и работников по 12 792 рубля на каждого.

«Одним из эффективных инструментов ведения бизнеса является работа Республиканского маркетингового центра, — продолжил Ильдус Зарипов. — За 2021 год на площадке РМЦ 35 поставщиков из Лаишевского района получили выручку в сумме 1 млрд 733 млн рублей. По этому показателю мы занимаем пятое место в рейтинге республики».

Актуальным и перспективным направлением в поддержке бизнеса является развитие электронной интернет-торговли. Речь идет о маркетплейсах Ozon, Wildberries, KazanExpress Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Актуальным и перспективным направлением в поддержке бизнеса является развитие электронной интернет-торговли. Речь идет о маркетплейсах Ozon, Wildberries, KazanExpress.

«Это быстрорастущий бизнес, который позволяет предпринимателям даже из небольших сел и деревень реализовывать продукцию на торговых площадках всего мира. На сегодняшний день на маркетплейсах зарегистрировались 306 предпринимателей нашего района, открыты 89 объектов инфраструктуры электронной интернет-торговли, в том числе 81 пункт выдачи заказов и восемь постаматов. Наша задача на этот год — максимально полно информировать предприятия и предпринимателей, а также самозанятых о всех возможностях электронной торговли», — сформулировал ближайшие цели в этой сфере руководитель района.

М12 станет даст большое преимущество при реализации инвестпрограмм

Ильдус Зарипов убежден, что строительство федеральной трассы М12 даст мощный импульс развитию транспортной инфраструктуры и положительно скажется на развитии бизнеса в Лаишевском районе Татарстана.

«Строительство федеральной трассы М12 будет большим преимуществом при реализации инвестиционных программ как небольшими компаниями, так и крупными холдингами, в том числе иностранными, и окажет мультипликативный эффект на социально-экономическое развитие в целом нашего района», — отметил докладчик.

«Строительство федеральной трассы М12 будет большим преимуществом при реализации инвестиционных программ как небольшими компаниями, так и крупными холдингами» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Кроме того, из доклада Зарипова следует, что принято решение о расширении федеральной трассы Казань — Оренбург от Международного аэропорта «Казань» до села Державино, включающем обход села Сокуры. Сдача объекта запланирована на 2024 год.

В 2021 году в рамках реализации дорожных работ в поселениях района было построено и отремонтировано 13,5 километра местных дорог на общую сумму 143 млн рублей, в том числе в селе Столбище — на 80 млн рублей.

Программа дорожных работ на 2022 год предусматривает выделение 161 млн рублей, 90 млн рублей из которых будут направлены на строительство и ремонт дорог в самом Лаишеве.

Лаишевский район перевыполнил годовой план по вводу жилья

В 2021 году, как и в предыдущие годы, в Лаишевском районе велась активная работа по строительству и ремонту жилья, коммунальной и дорожной инфраструктуры. Из 50 республиканских программ, действовавших в 2021 году, район участвовал в реализации 26 на общую сумму 2 млрд рублей.

«Наш район является одним из лидеров по объему жилищного строительства. При плане ввода жилья 160 тыс. квадратных метров с начала года было введено в эксплуатацию более 167 тыс. кв.адратных метров. Перевыполнение годового плана составляет более 4%», — отметил глава района.

В 2021 году, как и в предыдущие годы, в Лаишевском районе велась активная работа по строительству и ремонту жилья, коммунальной и дорожной инфраструктуры Фото: пресс-служба Лаишевского района

На инвестиции Госжилфонда в микрорайоне «Северный» села Габишево построены два 56-квартирных жилых дома. Сегодня один дом был торжественно открыт с участием заместителя премьер-министра — министра экономики Республики Татарстан Мидхата Рафкатовича Шагиахметова.

Большая работа в Лаишевском районе проведена по благоустройству придомовых территорий. В рамках программы «Наш двор» произведены работы на общую сумму 46 млн рублей. До 2024 года программа охватит все дворы многоквартирных жилых домов, где необходимо благоустройство.

Строительство водозабора «Столбищенский» начнется в этом году

«Очень важно, чтобы жилищное строительство и открытие новых производственных площадок сопровождалось масштабными программами по развитию инженерной инфраструктуры», — продолжил свой доклад Зарипов.

Сегодня в рамках развития «Лаишевского узла» ведется работа по проектированию и строительству инженерной инфраструктуры. В частности, подготовлена проектно-сметная документация на канализационный коллектор и Столбищенский водозабор на общую сумму 9 млрд рублей. Начало строительства запланировано уже на текущий год.

«Реализация данных проектов позволит обеспечить водой и водоотведением как новые микрорайоны, так и существующие», — отметил докладчик.

Подготовлена проектно-сметная документация на канализационный коллектор и Столбищенский водозабор на общую сумму 9 млрд рублей Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В своем докладе Зарипов не обошел и тему бесперебойного обеспечения населения питьевой водой. Этот вопрос с в районе стоит очень остро, особенно в летний период.

«Необходимо бурение дополнительных артезианских скважин, установка водонапорных башен и замена сетей водопроводов. Так, на основании распоряжения Кабинета Министров была разработана проектно-сметная документация для семи населенных пунктов района на сумму 240 млн рублей (строительно-монтажные работы) и получено положительное заключение государственной экспертизы», — сообщил спикер.

На 2022 год принято решение о включении работ по строительству сетей водоснабжения в селе Столбище на общую сумму 50 млн рублей, уточнил глава района.

«Район занял первое место — благодаря команде главы, жителям и предприятиям»

Заместитель Премьер-министра Татарстана — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов в своем выступлении попросил руководство Лаишевского района не сбавлять темпов в части социально-экономического развития.

Мидхат Шагиахметов: «По итогам 2021 года Лаишевский муниципальный район занял первое место — благодаря команде главы, жителям и предприятиям, которые работают на территории района» Фото: пресс-служба Лаишевского района

«Успешное социально-экономическое развитие Татарстана зависит от того, как развивается каждый муниципалитет. И Президент республики уделяет ежедневное внимание состоянию дел на местах. Развитие Лаишевского муниципального района находится в центре нашего внимания. Ильдус Фатихович подробно рассказал, что основную долю в экономике составляет промышленность — 22%, сельское хозяйство — порядка 16%, активно развивается строительство. По итогам 2021 года Лаишевский муниципальный район занял первое место — благодаря команде главы, жителям и предприятиям, которые работают на территории района», — подчеркнул министр экономики.

Мидхат Шагиахметов отметил, что позитивные показатели наблюдаются в части малого и среднего предпринимательства. «Показатели неплохие у вас — пятое место! — сказал глава экономического ведомства. — Однако их подтянуть можно, резервы у вас есть, потенциал хороший».

Что касается развития промышленных парков, то необходимо принять все меры по обеспечению загруженности этих площадок не менее чем на 70%.

Молодежный центр «Белогорье» станет новой точкой притяжения молодежи

Во время посещения Лаишевского района Мидхат Шагиахметов сегодня оценил молодежный центр «Белогорье», в котором завершился ремонт основного здания.

Молодежный центр «Белогорье» — это современное пространство для интеллектуального развития и творческого досуга молодежи, место для первых шагов в реализации собственных идей, проектов в социальной, творческой и бизнес-сфере. Здесь молодые люди могут совершенствовать свои навыки и знания.

Молодежный центр «Белогорье» — это современное пространство для интеллектуального развития и творческого досуга молодежи Фото: пресс-служба Лаишевского района

Здание центра находится в центре города Лаишево. «Белогорье» включает зону коворкинга — универсальную площадку для досуга. Также здесь есть лекторий — пространство, которое может использоваться под разные мероприятий за счет мобильной мебели, магнитно-маркерной доски, проектора и аудиосистемы. Здесь будут проводиться лекции, мастер-классы, концерты, образовательные курсы, выставки, открытые встречи и форумы.

Еще в молодежном центре расположены многофункциональное пространство, студия звукозаписи, кафе, фитнес-зал, конференц-зал, переговорные — места, предназначенные для общения, чтения книг, дружеских и деловых бесед, административные помещения.

Весной на территрии центра будут выполнены работы по благоустройству территории. Они предусматривают смену брусчатки, установку современных инсталляций и размещение зон отдыха.