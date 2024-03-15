Лживый экзитпол: кто и зачем пытается организовать провокации на выборах в Казани

На избирательных участках Казани появились провокаторы, пристающие к пришедшим проголосовать с провокационными вопросами

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Выборы под давлением

С самого начала кампании по выборам Президента России было ясно, что враги нашего государства не преминут воспользоваться самыми гнусными выходками для срыва выборов. В прифронтовой Белгородской области происходят множественные прорывы вооруженных диверсионных формирований через государственную границу с Украиной.

Все эти наскоки уничтожаются нашими военными на корню с сотнями убитых украинских диверсантов и десятками единиц сгоревшей украинской бронетехники. Но киевский режим не считается с потерями, ведь им так важно создать негативный фон вокруг выборов в России.

Те же цели преследуют украинские нацисты, ожесточенно обстреливая объекты жилой и промышленной инфраструктуры на территории России.

Провокаторов уже выгнали с участков, но не исключено, что они где-то еще появятся Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане тоже появились провокаторы

К сожалению, появились и у нас в республике определенные лица, желающие испортить татарстанцам праздник всенародного голосования. Так, на избирательных участках №239, 240, 241, 242 города Казани появились провокаторы. Они пристают к пришедшим проголосовать татарстанцам с провокационными вопросами, представляясь некими абстрактными интервьюерами, мешая в кучу какие-то весьма странные «экзитполы» с интервью.

Вопросы действительно провокационные – они нарушают тайну голосования и вводят людей в замешательство и негатив, что мешает татарстанцам исполнить свои избирательные права.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова уже рассказала о появлении журналистов с поддельными аккредитациями на избирательных участках.

«В Санкт-Петербурге и некоторых регионах появились лица с поддельными аккредитациями СМИ, самозванцы от гражданских инициатив, которые пытаются неправомерные действия осуществлять», — сообщила она.

Кроме того, к освещению действий провокаторов на казанских участках №296, 315, 328 уже подключилось протестное издание «7х7», которое консультирует по телефону уже предупрежденный силовиками республики известный провокатор Дмитрий Румянцев. Понятно, какой поток фейков изрыгнет из себя Румянцев. Но его все равно будет ждать суровое возмездие согласно российскому законодательству.

Кстати, всех этих провокаторов уже выгнали с упоминаемых выше участков, но не исключено, что они где-то еще появятся.

Возможное наказание по статье 141 УК РФ – лишение свободы на срок до пяти лет Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Закон суров, но это закон!

Статьей 141 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав или права на участие в референдуме, общероссийском голосовании, нарушение тайны голосования, а также воспрепятствование работе избирательных комиссий, комиссий референдума либо деятельности члена избирательной комиссии, комиссии референдума, связанной с исполнением им своих обязанностей.

Возможное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до пяти лет.

Призываю, татарстанцы, будьте бдительны! Не дайте испортить праздничную атмосферу выборов на радость врагам России!