Лжесотрудники Росфинмониторинга обманули жительницу РТ на 830 тыс. рублей

26-летняя жительница Нижнекамска стала жертвой мошенников, лишившись более 830 тыс. рублей. Об этом сообщает МВД Татарстана.

Аферисты прислали девушке сообщение в мессенджере, попросив перейти по ссылке и ввести данные от портала госуслуг. Затем ей пришло уведомление о входе в личный кабинет из другого города. После этого аферисты связались с девушкой, представившись ей сотрудниками Росфинмониторинга и заявили, что на ее имя якобы был открыт банковский счет, а деньги с него переведены за пределы России.

«Под руководством мошенников она сняла средства с нескольких банковских карт, а затем через банкоматы и салоны сотовой связи перевела их на неизвестные счета. В результате заявительница лишилась 834 780 рублей. Осознав, что стала жертвой обмана, гражданка обратилась в полицию», – говорится в сообщении ведомства.

Заведено уголовное дело о мошенничестве.

