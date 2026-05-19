Происшествия 19 мая 2026 09:17

Лжесотрудник пенсионного фонда развел жительницу Казани на 600 тыс. рублей

52-летняя жительница Казани стала жертвой мошенника, который представился ей сотрудником пенсионного фонда. Об этом сообщает МВД по РТ.

По данным правоохранителей, женщине позвонил незнакомец, сообщив, что необходимо сделать перерасчет пенсионного возраста и с этой целью нужно продиктовать код из СМС-сообщения. После этого доверчивой горожанке стали поступать звонки с инструкциями, следуя которым она перевела на неизвестные счета около 600 тыс. рублей. Через какое-то время женщина поняла, что стала жертвой аферистов, после чего обратилась в полицию.

По данному факту заведено уголовное дело о мошенничестве.

#телефонные мошенники #Мошенничество #Казань #МВД по РТ
Хозяина бультерьера, искусавшего лицо девочке в Нижнекамске, отправили в СИЗО – дело на контроле Бастрыкина

