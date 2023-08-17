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Новости Татарстана и Казани
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Лжесотрудники соцзащиты обманывают пожилых татарстанцев на крупные суммы
Перерасчет пенсии и услуг ЖКХ – новый предлог мошенников, сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.
Так, в полицию обратилась жительница Казани и рассказала, что несколько дней назад стала жертвой мошенников. Как выяснилось, 77-летней женщине позвонила якобы сотрудница отдела социальной защиты и сказала, что ей положен перерасчет пенсии и платы за коммунальные услуги.
Для того, чтобы получить компенсацию, нужно было продиктовать код, который был отправлен пенсионерке в СМС-сообщении. В результате женщина перевела мошенникам 900 тысяч рублей.
Во избежание данных происшествий МВД Татарстана рекомендует перепроверять всю информацию, поступающую от незнакомых лиц и не перечислять деньги на неизвестные счета.
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