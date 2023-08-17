Лжесотрудники соцзащиты обманывают пожилых татарстанцев на крупные суммы

Перерасчет пенсии и услуг ЖКХ – новый предлог мошенников, сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.

Так, в полицию обратилась жительница Казани и рассказала, что несколько дней назад стала жертвой мошенников. Как выяснилось, 77-летней женщине позвонила якобы сотрудница отдела социальной защиты и сказала, что ей положен перерасчет пенсии и платы за коммунальные услуги.

Для того, чтобы получить компенсацию, нужно было продиктовать код, который был отправлен пенсионерке в СМС-сообщении. В результате женщина перевела мошенникам 900 тысяч рублей.

Во избежание данных происшествий МВД Татарстана рекомендует перепроверять всю информацию, поступающую от незнакомых лиц и не перечислять деньги на неизвестные счета.