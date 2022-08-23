Лжеполицейский требовал у казанца деньги от бизнеса, а за отказ проколол шины на его авто

В Казани полицейские задержали 31-летнего местного жителя, который подозревается в разбое, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

К стражам порядка обратился 29-летний житель Казани. Мужчина рассказал, что возле одного из ТЦ на улице Спартаковская к нему подошел незнакомец, представился представителем правоохранительных органов и стал обвинять, что тот занимается нелегальным бизнесом. После этого незнакомец стал требовать деньги, угрожая предметом, похожим на электрошокер.

Казанец отказался платить, сел в авто и хотел уехать. Однако сделать того не смог – лжеполицейский проколол на его машине два колеса и сбежал. Вскоре мужчина был задержан полицейскими.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». На время следствия подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.

