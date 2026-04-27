Происшествия 27 апреля 2026 13:39

Лженалоговики и псевдосиловики развели татарстанца на 6 млн рублей

Более шести миллионов рублей мошенники похитили у жителя Бугульмы, представившись ему сотрудниками госструктур. Об этом сообщает МВД по РТ.

По данным правоохранителей, 27-летнему горожанину позвонила неизвестная, представившись ему сотрудником налоговой службы. Женщина убедила мужчину сообщить код из СМС-сообщения, чтобы получить доступ к его кабинету на портале госуслуг. После этого потерпевшему поступали звонки: злоумышленники представлялись то работниками портала, то сотрудниками Национального антитеррористического комитета и даже представителями Центробанка.

Два месяца горожанин перечислял аферистам деньги – почти 3,8 млн рублей из личных сбережений, а также почти 2,5 млн рублей, взятых в кредит. Осознав, что стал жертвой обмана, бугульминец обратился в полицию. По данному факту заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

#мошенники #мошенничество в крупном размере #МВД по РТ
