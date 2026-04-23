Лжебукмекер кинул жителя Татарстана, присвоив его деньги

Житель Набережных Челнов лишился денег, якобы выигранных на спортивных ставках. Об этом сообщает МВД по Татарстану.

По данным ведомства, 38-летний мужчина нашел в Сети предложение о «легких деньгах», которые можно получить, делая ставки на спорт. Челнинец связался с «менеджером», сделал первую ставку, а затем начал увеличивать суммы, надеясь на везение.

«Когда размер его ставки достиг 27 800 рублей, «менеджер» отказался выводить деньги и перестал выходить на связь. Осознав, что стал жертвой мошенников, челнинец обратился в полицию», – говорится в сообщении.

По данному факту заведено уголовное дело о мошенничестве.