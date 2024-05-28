Лжеброкеры похитили у зеленодольца сбережения, а псевдоюрист – еще миллион рублей

В Зеленодольске 37-летний местный житель стал жертвой мошенников, которые выдавали себя за инвестиционных брокеров. Злоумышленники обманным путем завладели крупной суммой его сбережений, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

Все началось в ноябре прошлого года, когда неизвестный написал мужчине в соцсети и предложил заработать на инвестициях. Поверив мошеннику, зеленодолец зарегистрировался на фиктивном сайте и стал регулярно переводить деньги на указанные банковские карты.

По мере того как на брокерском счете росли якобы доходы, потерпевший втянулся все глубже – взял кредит, занял у родных. Когда жертву попросили перевести еще деньги якобы на уплату налогов и открытие офшорного счета, мужчина заподозрил неладное. Поиски информации в сети подтвердили, что он столкнулся с мошенниками.

Пытаясь вернуть свои сбережения, потерпевший обратился к псевдоюристу и лишился еще около миллиона рублей.

По факту крупного мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция ведет расследование.