Лжеброкеры похитили у елабужанки около полумиллиона рублей

27-летняя жительница Елабуги обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Женщина познакомилась в интернете с человеком, предложившим ей дополнительный заработок через инвестиции в драгоценные металлы, рассказали в ведомстве.

Злоумышленники убедили потерпевшую скачать специальное приложение для инвестиций. Сначала она перевела 19 тысяч рублей и, увидев видимый рост средств, согласилась на более крупные вложения.

Когда женщина попыталась вывести якобы заработанные деньги, мошенники потребовали внести дополнительно 40% от общей суммы на новый счет. На этом этапе елабужанка поняла, что стала жертвой обмана.

Общий ущерб составил более 500 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.