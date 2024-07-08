Лжеброкеры обманули жителя Елабуги на четыре миллиона рублей

Житель Елабуги стал жертвой онлайн-мошенников, представившихся инвестиционными брокерами. Злоумышленники убедили его установить специальное приложение и регулярно вносить средства на счет, обещая высокую доходность, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

Поначалу мужчина перевел небольшую сумму в 10 000 рублей. Увидев мнимый рост своих вложений, он решил увеличить инвестиции. Для этого потерпевший брал кредиты и занимал деньги у знакомых.

Когда общая сумма переводов превысила 4 миллиона рублей, мужчина попытался вывести средства. Только тогда он осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в правоохранительные органы.

Следственный отдел ОМВД России по Елабужскому району возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».