Лжеброкеры обманули жителя Альметьевска на почти 4 миллиона рублей

Начинающий инвестор потерял 3 миллиона 707 тысяч рублей, став жертвой мошенников. Молодой человек сначала вложил все свои сбережения, а затем начал занимать деньги у знакомых и оформлять кредиты в двух банках, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

Все началось с невинного предложения о дополнительном заработке, которое он увидел в новостной ленте в интернете. Заинтересовавшись, мужчина получил от аферистов ссылку на бота и, нажав на старт, ввел свои личные данные.

На следующий день с ним связалась «представитель» инвестиционной компании, которая подробно объяснила суть заработка и пообещала всестороннюю поддержку. Девушка оказалась настолько убедительной, что молодой человек решил попробовать. После дополнительного общения с финансовым специалистом, сотрудником технического отдела и личным наставником он внес первый взнос в размере 9500 рублей. Эти деньги должны были пойти на создание его личного кошелька в приложении, и ему была отправлена соответствующая инструкция.

С этого момента его личный помощник начал ежедневно звонить, убеждая инвестировать все больше средств. Когда личные сбережения закончились, молодой человек начал оформлять кредиты. Все перечисления отображались на его счете в специальном мобильном приложении, установленном по указанию мошенников. Он старательно следовал инструкциям, вовремя вносил необходимые суммы и получал одобрение от наставника.

Однако все изменилось, когда он попытался вывести 1000 долларов. Мужчине сразу отказали в услуге и попросили предоставить реквизиты доверенного лица или найти знакомого с хорошей кредитной историей. Когда он предоставил карту без задолженностей, сотрудник финансовой поддержки потребовал оформить крупный кредит, значительно превышающий текущие вложения. В этот момент молодой человек понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.