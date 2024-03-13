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Лжебанкир украл со счета жительницы Зеленодольска 2,4 млн рублей
В отделение полиции Зеленодольского района обратился мужчина, сообщивший о подозрительных звонках банка его жене с просьбой предоставить копию паспорта, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
Следствие выявило, что 37-летняя жительница получила в мессенджере сообщение, якобы от своего начальника, о проведении проверки, после чего ей позвонил человек, представившийся проверяющим. Во время разговора он задал множество вопросов, включая вопросы о кредитах в банках, и уведомил, что с ней свяжется представитель правоохранительных органов, сотрудничающий с Центробанком, поскольку её личные данные якобы оказались у мошенников.
Опасаясь за свои сбережения, женщина под влиянием предполагаемого сотрудника безопасности сняла все деньги со своего счета и перевела их на указанные счета. Затем она взяла кредиты в трех банках и также перечислила деньги мошенникам.
В итоге, за несколько дней было переведено 2,4 миллиона рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
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