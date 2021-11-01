Лжебанкир убедил жительницу Казани, что ее номер хотят сменить и заставил снять 220 тыс.

В отдел полиции обратилась жительница Казани. Женщина рассказала, что ей позвонил незнакомец. Он представился сотрудником банка и рассказал, что кто-то пытается сменить в мобильном банке ее номер телефона и снять деньги.

Через некоторое время женщине вновь позвонили. На этот раз незнакомец представился сотрудником правоохранительных органов Артемом Милованов. Однако женщина не поверила, что общается с настоящим полицейским. Тогда она стала искать его контакты на официальном сайте ведомства, где обнаружила номер телефона звонившего.

После женщина, действуя по инструкции от звонивших и надеясь спасти сбережения, сняла со своего счёта и перевела на продиктованные незнакомцами реквизиты 223 тысячи.

После этого женщина позвонила по номеру с сайта, но в правоохранительных органах ей сказали, что такой сотрудник у них не работает.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».