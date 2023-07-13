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Лжебанкир убедил зеленодольца установить на смартфон программу и похитил 335 тыс. рублей
В Зеленодольском районе 48-летний местный житель лишился сбережений из-за аферистов, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
Ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и предупредил, что кто-то якобы пытается списать с его счета деньги. Чтобы их сберечь, лжебанкир предложил установить на смартфон антивирусное приложение.
После того, как со счета зеленодольца были списаны 335 тысяч рублей, мужчина понял, что установленное приложение – не антивирус, а утилита для удаленного доступа к смартфону, при помощи которой злоумышленники похитили деньги.
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