Лжебанкир убедил зеленодольца установить на смартфон программу и похитил 335 тыс. рублей

В Зеленодольском районе 48-летний местный житель лишился сбережений из-за аферистов, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и предупредил, что кто-то якобы пытается списать с его счета деньги. Чтобы их сберечь, лжебанкир предложил установить на смартфон антивирусное приложение.

После того, как со счета зеленодольца были списаны 335 тысяч рублей, мужчина понял, что установленное приложение – не антивирус, а утилита для удаленного доступа к смартфону, при помощи которой злоумышленники похитили деньги.