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Лжебанкир при помощи программы удаленного доступа похитил у жителя Елабуги 800 тысяч руб.
В Елабуге телефонный аферист похитил у местного жителя крупную денежную сумму, представившись сотрудником банка, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Лжебанкир убедил 45-летнего мужчину, что неизвестные пытаются перевести его сбережения на другой счет. Чтобы это предотвратить, необходимо установить на смартфон защитную программу.
Затем он отправил мужчине ссылку в мессенджере, пройдя по которой он скачал и установил приложение. Собеседник заверил, что деньги были переведены на безопасный счет и вскоре будут возвращены.
Затем мужчину переключили на якобы сотрудницу другого банка, которая сообщила, что на его имя неизвестные оформили кредит. С банковской карты нужно срочно снять полученные средства.
В приложении банка он обнаружил, что кредит действительно оформлен. В итоге, следуя инструкциям аферистов, мужчина в течение нескольких дней переводил деньги на указанные злоумышленниками счета, лишившись таким образом более 750 тысяч рублей.
В процессе расследования правоохранители установили, что программа, которую скачал житель Елабуги по совету лжебанкира, на самом деле является приложением для удаленного доступа к телефону.
По данному факту возбуждено уголовное дело о «Краже».
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