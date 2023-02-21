Лжебанкир обманул пожилую жительницу Лениногорска на 600 тысяч рублей

В Лениногорском районе на уловки аферистов попалась 74-летняя местная жительница, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Все произошло по известной схеме: неизвестный позвонил женщине, представился сотрудником безопасности банка, сообщил, что с ее счета кто-то пытается списать деньги, и убедил пенсионерку перевести сбережения на якобы безопасный счет.

Несмотря на то, что женщина знала о подобных уловках аферистов, поставленная речь и навязчивость собеседника сбили ее с толку. В результате она выполнила все условия мошенника и лишилась сбережений на сумму около 600 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает, что никаких специальных «безопасных» счетов не существует. Не следует совершать финансовые операции по инструкциям, полученным по телефону от неизвестных лиц, кем бы они не представились.