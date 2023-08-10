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Лже-сотрудники Роспотребнадзора наживаются на челнинских бизнесменах
В Татарстане мошенники представляются начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора и собирают деньги с местных предпринимателей. Информация об этом появилась на сайте Управления Роспотребнадзора по РТ.
Как отметили в ведомстве, телефонные мошенники звонят челнинским бизнесменам с номера телефона 8(906) 025-33-33 и представляются начальником территориального отдела. После этого аферисты предлагают приобрести томограф в детскую больницу.
В ведомстве подчеркнули, что не имеют отношения к подобным действиям. Кроме того, они не собирают деньги на какие-либо цели, не обращаются с просьбами об оказании услуг и не предлагают платные услуги, подчеркнули в ведомстве.
Управление просит быть бдительными предпринимателей и жителей республики, а также не поддаваться на уловки мошенников.
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