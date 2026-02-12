«Лыжню России» - 2026 в Казани проведут 14 февраля на четырех площадках

«Лыжня России» – 2026 в Казани в этом году пройдет 14 февраля на четырех площадках: Горкинско-Ометьевский лес, Березовая роща в Дербышках, стадион «Локомотив» и около улицы Гаврилова. На последней старты не проводили много лет. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель председателя Комитета физической культуры и спорта Казани Ришат Ибатуллин.

«В этом году у нас будет четыре локации. Для жителей Ново-Савиновского района мы возобновляет старты на трассе у поймы реки Казанки, около улицы Гаврилова. Центральной площадкой станет стадион «Локомотив». Помимо стартов на 5 и 10 километров, там пройдут забеги для ветеранов и благотворительный забег», – заявил он.

Кроме того, будет проведена эстафета для жителей жилых комплексов в рамках спартакиады «Чемпионы нашего двора», где каждому участнику предстоит дистанция в один километр.

Чтобы принять участие в «Лыжне России» – 2026 в Казани, необходимо пройти регистрацию в Госуслугах до 19:00 12 февраля, заполнить заявку участника, оформить медицинскую справку и страховку.

«В рамках проведения «Лыжни России» Министерство спорта Республики Татарстан и спорткомитет города Казани активно сотрудничают с Антитеррористической комиссией в Республике Татарстан. В целях повышения духа патриотизма, активной гражданской позиции на мероприятии будут организованы различные тематические забеги. Например, на центральной площадке на стадионе «Локомотив» пройдет забег, посвященный 100-летию со дня образования физкультурно-спортивного общества «Динамо» в РТ, а в Березовой роще пройдет семейный забег. Ведь именно в семье закладываются основные общечеловеческие принципы и постулаты, а спорт позволяет из реализовать и правильно воспитать настоящих защитников отечества. В массовых забегах дистанцию два километра пробегут ветераны Специальной военной операции. Кроме того, нельзя не сказать о безопасности на площадках проведения Лыжни России. Сотрудники правоохранительных органов всегда находятся на страже безопасности жителей нашего города и всей республики. Они безоговорочно готовы бороться с терроризмом и другими радикальными проявлениями», – заключил Ибатуллин.