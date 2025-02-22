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На главную ТИ-Спорт 22 февраля 2025 17:15

Лыжные состязания памяти Героя России Сергея Ашихмина прошли в Казани

Сегодня в Лыжно-биатлонном комплексе, расположенном в поселке Мирный, состоялись чемпионат и первенство Казани по лыжным гонкам памяти Героя России Сергея Анатольевича Ашихмина. Об этом «Татар-информу» сообщили в Комитете физической культуры и спорта столицы Татарстана.

Состязания проводятся ежегодно, на этот раз они были посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участие в турнире приняли более 400 спортсменов из разных регионов России. Они соревновались в 14 возрастных группах на дистанциях в один, три, пять и десять километров.

Одним из организаторов соревнований выступил казанский баскетбольный клуб УНИКС – он предоставил участникам турнира сувениры со своей символикой.

Почетными гостями соревнований стали сослуживцы Сергея Ашихмина, а также его супруга Елена вместе с детьми. Они ежегодно приезжают на чемпионат и открывают лыжные гонки.

Герой России Сергей Ашихмин погиб в Казани в октябре 2012 года при исполнении служебного долга – во время участия в контртеррористической операции «Эдельвейс».

Оперативная группа, среди бойцов которой был и майор Сергей Ашихмин, прибыла на квартиру в доме по улице Химиков, где прятались террористы. У одного из злоумышленников было при себе самодельное взрывное устройство, он привел его в действие, но Ашихмин успел повалить террориста и накрыть собой СВУ. Сотрудник МВД и преступник погибли на месте.

В 2017 году средней общеобразовательной школе №130 Московского района города было присвоено имя Ашихмина, здесь же открылась посвященная ему экспозиция.

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#лыжные гонки
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