Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Лыжные гонки в Казани все ближе»: «Матч ТВ» представляет программу «Лыжная страна»
В рамках популяризации лыжных гонок телеканалом «Матч ТВ» запускается новая программа, которая будет называться «Лыжная страна».
Старт проекта приурочен к первому дню 5 этапа Кубка России по лыжным гонкам, проводимым в Казани с 16 по 19 января.
Как сообщает пресс-служба телеканала, зрителей ждут самые важные новости из мира лыжного спорта, обсуждения актуальных событий с экспертами, интервью с топовыми спортсменами и тренерами, а также уникальные кадры и аналитика от ведущих специалистов.
Ведущими программы выступят спортивный комментатор, знаток лыжных гонок Андрей Романов и российская лыжница, трехкратная олимпийская чемпионка и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Первый выпуск программы «Лыжная страна» выйдет 16 января в 12:15 на «Матч ТВ».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»