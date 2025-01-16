«Лыжные гонки в Казани все ближе»: «Матч ТВ» представляет программу «Лыжная страна»

В рамках популяризации лыжных гонок телеканалом «Матч ТВ» запускается новая программа, которая будет называться «Лыжная страна».

Старт проекта приурочен к первому дню 5 этапа Кубка России по лыжным гонкам, проводимым в Казани с 16 по 19 января.

Как сообщает пресс-служба телеканала, зрителей ждут самые важные новости из мира лыжного спорта, обсуждения актуальных событий с экспертами, интервью с топовыми спортсменами и тренерами, а также уникальные кадры и аналитика от ведущих специалистов.

Ведущими программы выступят спортивный комментатор, знаток лыжных гонок Андрей Романов и российская лыжница, трехкратная олимпийская чемпионка и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Первый выпуск программы «Лыжная страна» выйдет 16 января в 12:15 на «Матч ТВ».