«Лыжня России» в Казани в этом году пройдет на пяти площадках

Старт «Лыжня России» в Татарстане состоится 11 февраля. В Казани забеги пройдут на пяти площадках: Горкинско-Ометьевский лес, пойма реки Казанки по улице Гаврилова, озеро Комсомольское в Дербышках, стадион «Локомотив» в поселке Юдино и лыжно-биатлонный комплекс «Мирный». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев.

«В нашей стране „Лыжня России“ пройдет в 41-й раз. В ней поучаствуют все районы республики. Лыжные гонки в Татарстане — один из самых популярных видов спорта. В прошлом году на старт вышли около 130 тыс. жителей региона, в этом году мы рассчитываем, что их число будет не меньше», — добавил спикер.

Лыжно-биатлонный комплекс «Мирный» впервые примет «Лыжню России». Там пройдут забеги для профессиональных спортсменов на дистанции 5 и 10 километров в 10 часов утра, а массовый старт запланирован на 12.30, на него приглашаются школьники и студенты. Отдельно будет организован старт для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Казани для участия в массовом забеге нужно пройти предварительную регистрацию в пресс-центре Центрального стадиона по адресу: ул. Ташаяк, д. 5. Регистрация будет продолжаться до 10 февраля, там будут выдавать номера и фирменные шапочки «Лыжни России», добавил председатель Комитета физической культуры и спорта столицы Татарстана Линар Гарипов.

«Каждый желающий может прийти, зарегистрироваться, получить свой номер и символ „Лыжни России“ — шапочку. Количество атрибутики ограничено, поэтому просьба поторопиться и как можно скорее посетить пресс-центр Центрального стадиона», — пояснил он.

Нововведением «Лыжни России» в этом году станет проведение массовых забегов в каждой школе. К участию будут приглашены не только сами учащиеся, но и их родители и учителя, сообщил Гарипов.

Расписание массовых стартов на казанских площадках: на лыжно-биатлонном комплексе «Мирный» — в 10.00, на озере Комсомольском в Дербышках — в 10.00, в Горкинско-Ометьевском лесу — в 10.45, на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино — в 9.00. В пойме Казанки по улице Гаврилова в 10.30 состоится торжественное открытие, после чего будет дан старт.