«Лыжня России» в Казани в этом году пройдет на четырех площадках

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» в столице Татарстана состоится 14 февраля и пройдет на четырех площадках в различных районах города. Об этом сообщил председатель Комитета физической культуры и спорта Казани Линар Гарипов на деловом понедельнике в мэрии.

«Для жителей Авиастроительного и Ново-Савиновского района местом проведения станет берег реки Казанки вдоль улицы Гаврилова. Вахитовский и Приволжский районы – Горкинско-Ометьевский лес, Кировский и Московский районы – на стадионе «Локомотив» поселка Юдино, а Советский район – Березовая роща жилого массива Дербышки», – рассказал он.

По словам Гарипова, в рамках гонки будет проведен командный забег в формате эстафеты среди жителей жилых комплексов, который станет частью спартакиады «Чемпионы нашего двора». Участникам команд предстоит преодолеть дистанцию в один километр каждому.

Для участия в забеге необходима предварительная регистрация до 12 февраля через портал госуслуг. В личном кабинете необходимо ввести в строке поиска «Лыжня России» и оформить заявку, подтвердив наличие медицинской справки. С сегодняшнего дня и до 13 февраля будет организована выдача стартовых комплектов в пресс-центре Центрального стадиона.

«Приглашаем всех принять участие в спортивном празднике „Лыжня России“, выходите на старт вместе со своими семьями, с детьми и родителями. Ведь один шаг на лыжах – это тысячи шагов к здоровью. Напомню, что в прошлом году в забеге приняли участие более 20 тыс. казанцев», – заключил Гарипов.