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Спорт 19 декабря 2023 09:57

«Лыжня России» пройдет в Татарстане 10 февраля

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«Лыжня России» пройдет в Татарстане 10 февраля
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

10 февраля 2024 года в Татарстане проведут XLII открытую гонку «Лыжня России» и республиканские соревнования «Лыжня Татарстана». Распоряжение об организации соревнований подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Минспорт РТ и исполком Казани займутся подготовкой и проведением «Лыжни России» в столице Татарстана и привлечением к массовым стартам разных слоев населения. Совместно с главами муниципалитетов министерство организует соревнования в разных районах республики.

На МВД по РТ ляжет содействие в обеспечении охраны мест проведения соревнований, а на Управление Роспотребнадзора по РТ — санитарно-эпидемиологическое благополучие участников и гостей.

#лыжня россии #лыжня татарстана
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