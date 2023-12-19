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«Лыжня России» пройдет в Татарстане 10 февраля
10 февраля 2024 года в Татарстане проведут XLII открытую гонку «Лыжня России» и республиканские соревнования «Лыжня Татарстана». Распоряжение об организации соревнований подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.
Минспорт РТ и исполком Казани займутся подготовкой и проведением «Лыжни России» в столице Татарстана и привлечением к массовым стартам разных слоев населения. Совместно с главами муниципалитетов министерство организует соревнования в разных районах республики.
На МВД по РТ ляжет содействие в обеспечении охраны мест проведения соревнований, а на Управление Роспотребнадзора по РТ — санитарно-эпидемиологическое благополучие участников и гостей.
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