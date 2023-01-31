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Ру Тат
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Официальная хроника
31 января 2023  15:14

«Лыжня России» пройдет в Казани 11 февраля

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В Татарстане утверждены даты проведения 41-й гонки «Лыжня России». Мероприятие состоится в Казани 11 февраля, говорится в распоряжении, подписанном Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Он поручил привлечь предприятия и организации республики, органы государственной власти к участию в соревнованиях. МВД по РТ займется обеспечением правопорядка и общественной безопасности на соревнованиях, а Управление Роспотребнадзора по РТ — санитарно-эпидемиологической безопасностью в местах проведения состязаний. Республиканскому агентству по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» поручено освещение «Лыжни России» в СМИ.

Контроль за исполнением поручений поручен Минспорту Татарстана.

#Алексей Песошин #лыжня россии
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