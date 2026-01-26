«Лыжня России» и «Лыжня Татарстана» пройдут в республике 14 февраля

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане 14 февраля 2026 года пройдут XLIV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2026» и республиканские массовые соревнования «Лыжня Татарстана – 2026». Соответствующее распоряжение Кабинета министров Республики Татарстан опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

Мероприятия организуются в целях популяризации массового физкультурно-оздоровительного движения и вовлечения жителей региона в активный отдых и регулярные занятия спортом.