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«Лыжня России» и «Лыжня Татарстана» пройдут 8 февраля
8 февраля в Казани состоится XLIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2025», а в районах республики будут организованы массовые старты «Лыжня Татарстана – 2025». Соответствующее распоряжение подписал сегодня Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Минспорту Татарстана совместно с исполкомом Казани, а также главами муниципальных образований поручено привлечь к соревнованиям разновозрастные группы населения, а органам власти, предприятиям и организациям – организовать участие своих сотрудников.
Мероприятия состоятся «для популяризации масоового физкультурно-оздоровительного движения в Республике Татарстан, приобщения населения к активному отдыху и регулярным занятиям физической культурой и спортом».
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