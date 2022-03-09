Лыжно-биатлонная база в Мирном может открыться в течение двух недель

Лыжно-биатлонная база в Мирном сейчас находится в статусе передачи объекта профильному ведомству. Ожидается, что в течение ближайших двух недель процедура будет завершена, и объект откроется для всех желающих. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказал председатель Комитета по физической культуре и спорту исполкома Казани Альберт Салихов.

«Идет процесс передачи, надеюсь, что в ближайшие две недели все завершим. Мы надеемся, что она откроется для всех желающих, но могут возникнуть детали, из-за которых база откроется чуть позже», — отметил собеседник.

Он подчеркнул, что база будет в бесплатном пользовании. При этом в межсезонье там будет организована трасса для роллеров.

На лыжно-биатлонной базе планируют провести сборы татарстанской команды лыжников, а также чемпионат республики по лыжным гонкам и биатлону, добавил представитель Федерации лыжных гонок и биатлона РТ Евгений Шеболкин.

«В Мирном трасса профессионального уровня. Мы хотим там провести ряд всероссийских соревнований, а также подадим заявку на проведение этапа Кубка России по лыжным гонкам в 2023 году», — заключил он.

Напомним, что на строительство лыжно-биатлонной базы в Мирном было потрачено 1,2 млрд рублей. На ней планировалось провести соревнования Всемирных игр Специальной Олимпиады в 2023 году, однако их перенесли из Казани.