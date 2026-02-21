Лыжники Пеллегрино и Огден не выступят в марафоне на 50 км на Олимпийских играх-2026

Американский лыжник, призер Игр-2026 Бен Огден и представитель Италии, двукратный серебряный призер Олимпиад в спринте и чемпион мира 2017 года 35-летний Федерико Пеллегрино не выступят в мужском марафоне на дистанции 50 км классическим стилем на Олимпийских играх-2026. Также гонку пропустит представитель Финляндии Ристоматти Хакола.

Старт марафона запланирован на 13:00 мск. Среди участников предстоящей гонки заявлен один россиянин – Савелий Коростелев.