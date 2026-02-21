news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 21 февраля 2026 13:02

Лыжники Пеллегрино и Огден не выступят в марафоне на 50 км на Олимпийских играх-2026

Читайте нас в
Телеграм

Американский лыжник, призер Игр-2026 Бен Огден и представитель Италии, двукратный серебряный призер Олимпиад в спринте и чемпион мира 2017 года 35-летний Федерико Пеллегрино не выступят в мужском марафоне на дистанции 50 км классическим стилем на Олимпийских играх-2026. Также гонку пропустит представитель Финляндии Ристоматти Хакола.

Старт марафона запланирован на 13:00 мск. Среди участников предстоящей гонки заявлен один россиянин – Савелий Коростелев.

#лыжники #олимпиада
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Финалисты «Батырлар. Герои Татарстана» представили проекты Минниханову

Финалисты «Батырлар. Герои Татарстана» представили проекты Минниханову

20 февраля 2026
Участники «Батырлар. Герои Татарстана» представили систему укрытий для защиты Казани

Участники «Батырлар. Герои Татарстана» представили систему укрытий для защиты Казани

20 февраля 2026