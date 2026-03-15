Лыжники из Татарстана выиграли эстафету на зимней Спартакиаде в Коми

Команда Республики Татарстан одержала победу в эстафете на XIII зимней Спартакиаде по лыжным гонкам. Соревнования прошли сегодня в селе Выльгорт Республики Коми.

В заключительный соревновательный день спортсмены состязались в эстафете 4×3 и 4×5 км. Среди юношей победу одержала сборная Татарстана в составе Ярослава Балуева, Андрея Ошева, Кирилла Андреева и Тимура Шакирзянова. Команда показала результат 48 минут 57,9 секунды.

Второе место заняла сборная Удмуртской Республики, уступив победителям 19,3 секунды. Третьими финишировали представители Санкт-Петербурга с отставанием 49,1 секунды.