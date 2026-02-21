news_header_top
21 февраля 2026 14:04

Лыжники из Татарстана выиграли эстафету на Первенстве России среди юниоров 19-20 лет

Фото: t.me/flgrussia

Команда Республики Татарстан победила в командной эстафете на первенстве России по лыжным гонкам среди юниоров 19-20 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации лыжных гонок России.

За Татарстан выступили Роман Владыкин, Никита Фадеев, Артем Главатских и Тимур Шакирзянов.

Второе место заняла команда Тюменской области (Александр Дельцов, Дмитрий Тупицын, Алексей Кислицын, Адель Никифоров), уступив победителям 13 секунд. Третьими финишировали спортсмены Свердловской области (Савелий Акулинушкин, Иван Курынов, Арсений Вернигора, Максим Рыженьков) с отставанием 28,5 секунды.

