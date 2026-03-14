На главную ТИ-Спорт 14 марта 2026 17:58

Лыжники из Татарстана стали призерами в третий день финала проекта «На лыжи» в Ангарске

Лыжники из Татарстана стали призерами в третий день финала проекта «На лыжи» в Ангарске
фото: t.me/ski_tatarstan

В Ангарске продолжается финал всероссийского проекта «На лыжи». В третий соревновательный день спортсмены выявляли сильнейших в индивидуальной гонке свободным стилем.

У юношей 15–16 лет на дистанции 5 километров бронзовым призёром стал татарстанский лыжник Григорий Аношенков. Первое место занял Арсений Сухорук из Челябинской области, вторым финишировал Николай Байтуганов из Красноярского края.

Среди девушек 15–16 лет на дистанции 3 километра серебряную медаль завоевала представительница Татарстана Мария Прибыткова. Победу одержала Екатерина Артюшина из Кемеровской области, третье место у Дарьи Хорошевой из Кировской области.

фото: t.me/ski_tatarstan

#лыжные гонки #татарстанские спортсмены
В Казани побит температурный рекорд, достигнутый в 2020 году

В Казани побит температурный рекорд, достигнутый в 2020 году

13 марта 2026
В КФУ почтили память бывшего декана журфака Флорида Агзамова

В КФУ почтили память бывшего декана журфака Флорида Агзамова

13 марта 2026
