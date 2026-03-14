Лыжники из Татарстана стали призерами в третий день финала проекта «На лыжи» в Ангарске

В Ангарске продолжается финал всероссийского проекта «На лыжи». В третий соревновательный день спортсмены выявляли сильнейших в индивидуальной гонке свободным стилем.

У юношей 15–16 лет на дистанции 5 километров бронзовым призёром стал татарстанский лыжник Григорий Аношенков. Первое место занял Арсений Сухорук из Челябинской области, вторым финишировал Николай Байтуганов из Красноярского края.

Среди девушек 15–16 лет на дистанции 3 километра серебряную медаль завоевала представительница Татарстана Мария Прибыткова. Победу одержала Екатерина Артюшина из Кемеровской области, третье место у Дарьи Хорошевой из Кировской области.