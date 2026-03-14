Лыжники Багиян и Голубков заняли шестое место в смешанной эстафете на Паралимпиаде

Российские лыжники Анастасия Багиян и Иван Голубков заняли шестое место в смешанной эстафете 4×2,5 км на Паралимпийских играх в итальянском Тезеро. Команда показала результат 23 минуты 40,2 секунды, пробежав по два этапа каждый, тогда как большинство соперников задействовали по четыре спортсмена, сообщает «ТАСС».

Багиян выступает в категории NS1 для атлетов с нарушением зрения, Голубков – в категории LW11,5 для спортсменов со значительными нарушениями функций ног. В паре с Багиян работал спортсмен-ведущий Сергей Синякин.

Победу в эстафете одержала сборная США с результатом 23 минуты 24,2 секунды. Второе место заняла команда Украины с отставанием 12,5 секунды, третье – Китай (+32,3 секунды).

Ранее сообщалось, что Багиян выиграла на Паралимпиаде золотые медали в спринте и на дистанции 10 км, а Голубков завоевал золото на 10 км. Багиян, 24 года, является бронзовым призером чемпионата мира 2022 года, трехкратной чемпионкой России и пятикратной победительницей Кубка страны. Голубкову 30 лет, он шестикратный чемпион мира и девятикратный обладатель Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону.

Паралимпийские игры завершатся 15 марта. В них участвуют шесть российских спортсменов, которые впервые за 12 лет выступают с национальной символикой.