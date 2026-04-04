Лыжник Терентьев назвал странными слова Большунова о заговоре в сборной России

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр лыжник Александр Терентьев в интервью РИА Новости заявил, что его сильно удивили высказывания трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова о возможном заговоре внутри национальной команды.

Ранее Большунов в эфире «России 24» сообщил, что в начале сезона его лыжи двигались не так, как нужно. По мнению спортсмена, это может быть связано с тем, что против него существует заговор внутри сборной, а во внутренних турнирах у некоторых людей на эти гонки очень большие ставки.

Терентьев отметил, что искать заговоры внутри команды, предполагая, что кто-то против кого-то что-то делает, странно. Спортсмен подчеркнул, что все работают на общий результат и нет такого, чтобы кому-то специально ухудшали лыжи. По его словам, в команде нет деления на группы Юрия Бородавко и Елены Сориной. Терентьев добавил, что они являются одной большой командой, а разделение на группы сделано исключительно для удобства, чтобы было проще тренироваться. Когда в коллективе больше 15 человек, каждому уделяется меньше внимания, а при компактных группах по 10 человек работа намного эффективнее.

Двукратный бронзовый призер Игр также подчеркнул, что хорошо общается с лыжниками из тренировочной группы Бородавко. Он сообщил, что они с Денисом Спицовым, Иваном Якимушкиным и Алексеем Червоткиным общаются так же хорошо, как и раньше, без всяких границ, звонят, поздравляют с праздниками и днями рождения.