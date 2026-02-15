news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 15 февраля 2026 13:09

Лыжник Коростелев предложил олимпийскому чемпиону Клебо сразиться в видеоигре

Читайте нас в
Телеграм
Лыжник Коростелев предложил олимпийскому чемпиону Клебо сразиться в видеоигре
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что хотел бы сразиться в видеоигре с восьмикратным олимпийским чемпионом из Норвегии Йоханнесом Клебо. Об этом спортсмен рассказал в беседе с ТАСС.

Ранее Клебо признавался, что перед стартами на Олимпиаде в Италии отвлекается от соревнований с помощью игры на приставке.

«Я на этот раз не взял с собой приставку. Все три года до этого возил, а сейчас, когда собирался в декабре, решил оставить дома. Так что в телефончике играю», – сказал Коростелев.

По словам российского лыжника, он не против сыграть с норвежцем и предложил выбрать нейтральную платформу.

На Играх в Италии Клебо выиграл все прошедшие гонки и завоевал три золотые медали.

#Савелий Коростелев #видеоигры
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Более 2,5 тыс. номеров представят на фестивале «Созвездие – Йолдызлык»

Более 2,5 тыс. номеров представят на фестивале «Созвездие – Йолдызлык»

14 февраля 2026
Нейросети учатся вместо учеников: как ИИ меняет обучение и почему это тревожный сигнал

Нейросети учатся вместо учеников: как ИИ меняет обучение и почему это тревожный сигнал

14 февраля 2026