Лыжник Коростелев предложил олимпийскому чемпиону Клебо сразиться в видеоигре

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что хотел бы сразиться в видеоигре с восьмикратным олимпийским чемпионом из Норвегии Йоханнесом Клебо. Об этом спортсмен рассказал в беседе с ТАСС.

Ранее Клебо признавался, что перед стартами на Олимпиаде в Италии отвлекается от соревнований с помощью игры на приставке.

«Я на этот раз не взял с собой приставку. Все три года до этого возил, а сейчас, когда собирался в декабре, решил оставить дома. Так что в телефончике играю», – сказал Коростелев.

По словам российского лыжника, он не против сыграть с норвежцем и предложил выбрать нейтральную платформу.

На Играх в Италии Клебо выиграл все прошедшие гонки и завоевал три золотые медали.