Лыжник Коростелев предложил олимпийскому чемпиону Клебо сразиться в видеоигре
Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что хотел бы сразиться в видеоигре с восьмикратным олимпийским чемпионом из Норвегии Йоханнесом Клебо. Об этом спортсмен рассказал в беседе с ТАСС.
Ранее Клебо признавался, что перед стартами на Олимпиаде в Италии отвлекается от соревнований с помощью игры на приставке.
«Я на этот раз не взял с собой приставку. Все три года до этого возил, а сейчас, когда собирался в декабре, решил оставить дома. Так что в телефончике играю», – сказал Коростелев.
По словам российского лыжника, он не против сыграть с норвежцем и предложил выбрать нейтральную платформу.
На Играх в Италии Клебо выиграл все прошедшие гонки и завоевал три золотые медали.